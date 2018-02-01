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Дрозденко озвучил причину взрыва на заводе “Полипласт С-З” в Кингисеппе

13:19
Тэги: взрыв, кингисепп, Кингисеппский район, происшествия
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Тэги: взрыв, кингисепп, Кингисеппский район, происшествия



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