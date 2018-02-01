Дрозденко озвучил причину взрыва на заводе “Полипласт С-З” в Кингисеппе

В результате взрыва на предприятии пострадало три человека. О причинах взрыва на свой странице в Instagram сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.





Сообщается, что в ходе проведения монтажных работ было допущено нарушение техники безопасности.





“Предварительно в результате попадания искры от болгарки произошла детонация находящейся в здании селитры. Предварительно пострадали три человека, с резаными ранами доставлены в больницу”, - написал Дрозденко.





В данный момент идет разбор завалов, двухэтажное производственное здание полностью разрушено. Также Дрозденко сообщил, что погибших нет. Развернут оперативный штаб.