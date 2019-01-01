Трое жителей Ленобласти попытались продать арендованную квартиру в Буграх, подделав документы





После этого мужчины арендовали у хозяйки квартиру, получили ключи и стали приводить потенциальных покупателей площади, сообщили в МВД. Один из посетителей догадался поискать информацию о квартире в сети, связался с настоящей владелицей — та была шокирована известием и тут же сообщила в полицию.





Обвиняемым грозит до 10 лет тюрьмы, сообщили в полиции.





Четверо жителей Ленинградской области обвиняются в мошенничестве по делу о квартире в пос. Бугры, которую они попытались продать, подделав документы, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.Трое мужчин (двое имеют судимости) нашли в Интернете объявление о сдаче квартиры, выяснили данные о паспорте хозяйки и написали договор о покупке недвижимости, который потом заверили с помощью сотрудницы многофункционального центра. Квартира оценена в 3 млн рублей, сообщили в органах.