Пулково оштрафовали на 200 тысяч рублей за загрязнение реки Новой

Утвердительный приговор в виде штрафа на 200 тысяч рублей выдвинул Дзержинский суд Петербурга воздушной гавани северной столицы. Ранее требование оштрафовать компаниюза загрязнение реки Новой выдвинул Росприроднадзор.





Компанию “Воздушные Ворота Северной Столицы” привлекли к административной ответственности по статье, которая предусматривает повинность з несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления.





Отмечается, что в реке Новой зафиксировали превышение этанола в 5400 раз больше нормы.