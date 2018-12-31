В ЗакСобрании Санкт-Петербурга попросят Минстрой РФ сделать газоанализаторы обязательными





Согласно документу, если в министерстве строительства и ЖКХ одобрят поправки, то все жилые помещения получат газоанализаторы, которые будут определять степень загазованности помещений. Эту идею уже высказывали в начале весны 2018 года, но тогда она не получила поддержки, сообщает ТАСС. Теперь это предложение одобрили 47 депутатов из 49, участвовавших в обсуждении, сообщили в Парламенте.





В Заксобрании Санкт-Петербурга подготовят письмо к Владимиру Якушеву с предложением внести дополнения в техрегламент о газовой безопасности, сообщили Gazeta.SPb в ЗакСе в среду 16 января.