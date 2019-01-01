Три человека пострадали при взрыве на заводе “Полипласт” в Кингисеппе

Сообщение о пожаре сотрудники МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинграсдкой области получили в 11:40. Сообщалось, что горит предприятие “Полипласт” в Кингисеппском районе Ленинградской области.





Пожар был устранен спустя 10 минут, в 11:50. В результате взрыва пострадали три человека.





Как уточнили в МЧС, взрыв произошел на втором этаже предприятия, огонь охватил 39 квадратных метров.





О состоянии пострадавших пока не сообщается.