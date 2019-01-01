Прокуратуру не устроили нормы пожарной безопасности в детском клубе творчества Выборгского района

Проверку клуба-студии детского и юношеского творчества “Спутники” в Выборгском районе прокуратура провела по просьбе петербуржцев. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.





В ходе проверки выяснилось, что в клубе есть ряд нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и пожарной безопасности. Помещения студии не оснащены бытовыми термометрами, также отсутствует инвентарь для уборки спортивных снарядов и матов. В свою очередь, инвентарь для уборки санитарных узлов хранится вместе с уборочным инвентарем для других помещений.





С детьми работают люди, которые прошли обучение мерам пожарной безопасности. Также не проверена система пожарной безопасности.





В отношение директора детского клуба возбуди два дела об административных правонарушениях.