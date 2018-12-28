Школьникам в Санкт-Петербурге запретят заходить в вейп-магазины до совершеннолетия





Инициатива поступила от лидера союза пенсионеров региона, члена партии “Единая Россия” Бориса Ивченко, сообщили в ЗакСе.





По мнению Михаила Амосова, члена “Яблока”, в Петербурге нет специализированных магазинов по продаже вейп-сигарет, продукцию предлагают в табачных лавках и некрупных магазинах, сообщили в парламенте.





Глава ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что такие точки есть, о них сообщают жители и от них страдает петербургская молодежь. В итоге законопроект приняли в первом чтении: 39 за, семь против, один воздержался.









В Заксобрании Санкт-Петербурга 16 января одобрили законопроект о возрастном цензе на посещение вейпер-шопов, сообщили Gazeta.SPb в ЗакСобрании.