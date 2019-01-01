Очевидцы сообщают о взрыве на предприятии “Полипласт” в Кингисеппском районе Ленобласти (ФОТО)

Информация о возможном взрыве на предприятии появилась в группе “Кингисепп | KNG”. Очевидцы пишут, что взряв произошел на территории предприятия “Полипласт”, которое находится в промышленной зоне Фосфорит.





“Что в стороне фосфорита взорвалось? Дыма много и пожарки и скорые туда едут - очевидцы”, - написали очевидцы события.









Фото: группа “Кингисепп | KNG”/vk.com



Также жители района сообщают, что из-за мощного взрыва в складских помещениях неподалеку выбило стекла.



Фото: группа “Кингисепп | KNG”/vk.com



