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В Петербурге ждут снег и метели: на КАД и федеральные трассы выведут свыше 300 снегоуборочных машин
12:14
Тэги: снегоуборочная техника, снег, метель, кад
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