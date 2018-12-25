В Петербурге ждут снег и метели: на КАД и федеральные трассы выведут свыше 300 снегоуборочных машин





Непогода осложнит дорожную ситуацию, водителям придется справляться со снежными заносами и гололедом. В связи с этим в ведомстве пообещали сделать все возможное для обеспечения безопасности на КАД Санкт-Петербурга и федеральных трассах Ленобласти: на дороги выведут свыше 300 снегоуборочных машин, а заниматься очисткой асфальта будет более 600 рабочих.





В ФКУ Упрдор предупреждают водителей о важности сохранения дистанции на дороге в тяжелых погодных условиях.









В Санкт-Петербурге ждут снег и метель в ближайшие два дня 17 и 18 января, сообщили Gazeta.SPb в ФКУ Упрдор “Северо-запад”.