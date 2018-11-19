В ЗакСе Санкт-Петербурга предложили ввести уголовную ответственность с 14 лет для мучителей животных





Авторы инициативы, депутаты Анастасия Мельникова, Денис Четырбок, Алексей Ковалев считают ненормальной ситуацию, что подростки до 16 лет освобождены от любой ответственности, даже если используют особо жестокие методы и сообщают об этом в социальных сетях — с видео и фотографиями.









В ЗакСобрании Санкт-Петербурга в среду 16 января обсуждают идею уголовной ответственности для подростков с 14 лет за жестокость в отношении животных, сообщили Gazeta.SPb депутаты ЗакСобрания.