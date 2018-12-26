Причиной пожара в автосервисе “Енот” на Екатерининском проспекте стал газ

Как стало известно, причиной пожара, который произошел на Екатерининском проспекте стали цистерны с газом. Об этом сообщает “Piter.tv” со ссылкой на сотрудников МЧС.





Сообщается, что в пожаре пострадало несколько грузовых автомобилей, которые использовались для перевозки газа. Масштаб трагедии мог быть сильнее, если бы спасатели не успели приехать.





В данный момент в компании “Енот”, где и произошло возгорание, проводят проверку на соблюдение требований пожарной безопасности руководством фирмы.