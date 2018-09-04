С 21 января петербуржцы смогут купить билеты на пригородные и поезда дальнего следования с помощью приложения “РЖД Пассажирам”

Северо-Западная пригородная пассажирская компания сообщила о запуске нового приложения “РЖД Пассажирам”. С 21 января приложение можно будет скачать на Google Play и AppStore.





С помощью приложения, отмечают в компании, пассажиры смогут оформить проездные документы на пригородные поезда и поезда дальнего следования.





Помимо оформления билетов на пригородные поезда пользователям мобильного приложения смогут узнать расписание движения поездов пригородного сообщения и дальнего следования. Также подать заявление или предложение в ОАО “РЖД” и ознакомится со справочно-новостной информацией ОАО “РЖД”.