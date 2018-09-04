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С 21 января петербуржцы смогут купить билеты на пригородные и поезда дальнего следования с помощью приложения “РЖД Пассажирам”
11:39
Тэги: ржд, приложение, билеты
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