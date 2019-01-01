Движение на Невском проспекте остановила подозрительная коробка. Внутри оказался тортик





Утром в среду 16 января движение на Невском пр. Санкт-Петербурга осложнилось, потому что у пересечения с Садовой кто-то бросил подозрительную коробку, а полицейские ее оцепили, сообщает “Фонтанка”.Крайняя левая полоса оставалась закрытой полтора часа с 9 утра. Были вызваны кинологи с собаками, на месте дежурили полицейские. Наконец, прибывшие на место собаки, обследовали потенциально опасный объект и не учуяли внутри ничего опасного. Тогда полицейские осторожно вскрыли картон — и нашли внутри тортик.