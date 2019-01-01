36 тонн сухой молочной сыворотки из Аргентины для фабрики Ferrero задержали в рыбном порту Петербурга

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям сообщило Gazeta.SPb, что в Рыбном порту Санкт-Петербурга государственным инспектором территориального Управления Россельхознадзора пришлось на время приостановить движение двух крупных партий сухой молочной сыворотки.





Общий вес партий составил 36 тонн. Сама продукция прибыла из провинции Энтре-Риос. Партия предназначалась кондитерской фабрике Ferrero. Однако вместе с партией не пришло уведомление в электронном виде, и она прибыла в Петербург без предупреждения.





Как сообщают в ведомстве, после получения разъяснений от национальной ветеринарной службы Аргентины груз был выпущен.