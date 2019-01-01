



Нападение произошло около 04:00, несколько человек ворвались в магазин, использовали газовый баллончик и, угрожая персоналу пистолетом, забрали с собой спиртное с полок. Полицейским предоставили записи с камер наблюдения, которые сотрудники МВД сейчас изучают. Злоумышленников уже начали искать, стоит вопрос о возбуждении дела.





Напомним, в Красном селе в то же время ограбили другой магазин при сходных обстоятельствах — тогда добычей преступников стали продукты, сообщили в полиции . Возможно речь идет об одной группировке.(Андрей Петров, Gazeta.SPb)

На супермаркет в Красном селе напали неизвестные с газовым баллончиком и пистолетом утром во вторник 15 декабря, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.