Водитель каршерингового автомобиля ограбил ювелира в машине и высадил в деревне Бор

Как сообщают сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 14 января. Заявление в полицию написала 30-летняя петербурженка, работающая дизайнером в ювелирной компании.





По словам заявительницы, накануне неизвестный гражданин, водитель каршерингового автомобиля вызвался подвезти ее. В результате силой отобрал мобильный телефон и украшения из драгоценных металлов. Ущерб составил 205 тысяч рублей.





Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.