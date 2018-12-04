В Санкт-Петербурге полицейские ищут груз полиэтилена стоимостью в 2,8 млн рублей





По словам заявителя, со склада в Санкт-Петербурге в конце ноября 2018 года отправили грузовик с несколькими тоннами полиэтилена для заказчика в Вологодской области. Груз до сих не доехал до пункта назначения. Для доставки склад нанял стороннюю организацию с которой заключил договор. Сейчас ущерб оценивают в 2,8 млн рублей, сообщили в МВД. Полицейские начали искать полиэтилен.





Во вторник 15 января 2019 года в полицию Пушкинского района Петербурга обратился сотрудник склада на Московском шоссе по поводу пропажи ценного груза, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД.