В Ленобласти пьяный отец во время ссоры ударил своего сына ножом

Как сообщают сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербурга, ссора между сыном и отцом произошла около 04:00 утра 15 января. Родственники выпивали в поселке Высоколючевой в своем частном доме. Отец - 60-летний неработающий гражданин во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, ножом ударил своего 36-летнего сына.





С колото-резаными ранами был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу. Подозреваемый задержан оперативниками уголовного розыска Гатчинского района Возбуждено уголовное дело по статье “умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”.