Парад в честь прорыва блокады Ленинграда на Дворцовой площади Петербурга: репетиции, погода и состав





Для успешного проведения парада солдатам ЗВО обеспечили четыре репетиции на главной площади Петербурга: первая прошла вчера 15 января, а на вторую можно будет посмотреть завтра 17 января. Остальные намечены на 22 и 24 января 2019 года. При этом осваивать площадь бойцы и техника будут раздельно: солдаты репетируют утром, а боевые машины после 21:00, сообщает ЗВО.





По данным ЗВО, на Дворцовую выйдут 2500 военнослужащих и 80 боевых машин: на параде можно будет посмотреть на знаменитые “С-400” и “Искандер”, но главным механическим гостем станет знаменитый танк Т-34. На парад приедет Преображенский полк, сообщили в ЗВО.





О погоде на праздник можно говорить только примерно: все-таки до парада еще 10 дней. После завтрашней оттепели в Петербурге установятся стабильные морозы не меньше -7 градусов, возможен снег. Скорее всего, именно такой мороз встретит петербуржцев на Дворцовой площади 27 января — ему будет далеко до холода, который пережили жители блокадного Ленинграда.





Санкт-Петербург готовится к празднованию 75-и лет со дня прорыва блокады Ленинграда 27 января 1944 года. По этому случаю на Дворцовой площади пройдет военный парад, сообщили Gazeta.SPb в правительстве Санкт-Петербурга.