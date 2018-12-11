Госпитализацией пострадавших от прорыва трубы на Орджоникидзе заинтересовалась прокуратура

Трубу прорвало в Московском районе около 19:00 на улице Орджоникидзе. Прокуратура проводит проверку в связи с прорывом трубы в Московском районе. Об этом сообщают в прокуратуре Петербурга.





В связи с прорывом трубы пострадали петербуржцы. Так, 15 января, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе доставили двух пешеходов. Врачи зафиксировали у них ожоги ног.





Прокуратура района проверяет соблюдение требований закона при содержании теплосетей. По итогам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.