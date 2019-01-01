У известной актрисы детективного сериала “Улицы разбитых фонарей” угнали автомобиль Hyundai

Помимо сериала “Улицы разбитых фонарей” актриса работает в театре “Мастерская”. В данным момент поиском украденного автомобиля занимается полиция Петербурга.





Сообщатся, что иномарка Hyundai 2015 года выпуска. На заднем стекле машины была размещена наклейка “Театр "Мастерская”. Автомобиль угнали злоумышленники от дома 19/2 на Русановской улице в Невском районе Петербурга.





Причиненный ущерб оценивают в 500 тысяч рублей