Семерка грабителей погрузили на свой Ford Mondeo банкомат в Выборгском районе, но от погони не ушли





По данным следствия, злоумышленники на трех машинах подъехали к “ЮниКредитБанку” и с помощью троса погрузили на свой Ford Mondeo банкомат — в нем находилось 7,5 млн рублей. С места преступления мужчины уехали в гаражный кооператив. Однако за ними проследили и задержали полицейские и сотрудники Росвардии, сообщили в прокуратуре.





Подозреваемые признали вину. Каждый из них получил по 4 года тюрьмы, сообщили в прокуратуре.





Семеро мужчин в октябре 2016 года попытались совершить необычное ограбление в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 16 января 2019 года. Их дело закрыто только сейчас: их признали виновными.