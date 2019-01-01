Сегодня
16 января, среда
Обновлено  
Погода
+3°, влажность 69%
Завтра
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 18+
VK FACEBOOK PDA

Семерка грабителей погрузили на свой Ford Mondeo банкомат в Выборгском районе, но от погони не ушли

10:31
Тэги: ограбление, выборгский район, прокуратура, банк
0
Комментировать
Система Orphus
Тэги: ограбление, выборгский район, прокуратура, банк



Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • Движение на Невском проспекте остановила подозрительная коробка. Внутри оказался тортик
  • 36 тонн сухой молочной сыворотки из Аргентины для фабрики Ferrero задержали в рыбном порту Петербурга
  • На супермаркет в Красном селе напали неизвестные с газовым баллончиком и пистолетом
  • Водитель каршерингового автомобиля ограбил ювелира в машине и высадил в деревне Бор
  • В Санкт-Петербурге полицейские ищут груз полиэтилена стоимостью в 2,8 млн рублей
  • В Ленобласти пьяный отец во время ссоры ударил своего сына ножом
  • Госпитализацией пострадавших от прорыва трубы на Орджоникидзе заинтересовалась прокуратура
  • Парад в честь прорыва блокады Ленинграда на Дворцовой площади Петербурга: репетиции, погода и состав
  • У известной актрисы детективного сериала “Улицы разбитых фонарей” угнали автомобиль Hyundai
  • Вишневский предложил привлечь к уборке снега в Петербурге студентов и безработных
  • В ДТП на автодороге Санкт-Петербург - Морье Mazda насмерть сбила пешехода
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
10 января
Облаченные в медицинские маски “модные” грабители, вырвали у петербуржца пакеты с одеждой и скрылись
16 января
На супермаркет в Красном селе напали неизвестные с газовым баллончиком и пистолетом
16 января
На Будапештской улице Санкт-Петербурга пустые бутылки можно было поменять на самогон
16 января
Полицейские поймали торговца амфетамином в Выборгском районе Санкт-Петербурга
15 января
Пожар на кухне в жилом доме Выборгского района собрал 12 спасателей
15 января
Уголовное преследование ждет захватчиков здания комитета имущественных отношений Петербурга
15 января
В Калининском районе мужчина, пригрозив матери ножом, забрал у нее деньги и стремянку

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Подписка
на новости
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп




gazeta.spb
Будущее наступает быстрее, чем люди успевают научиться в нем жить
Будущее наступает быстрее, чем люди успевают научиться в нем жить
Привезенные китайским модулем “Чанъэ-4” на Луну семена хлопчатника дали ростки
Привезенные китайским модулем “Чанъэ-4” на Луну семена хлопчатника дали ростки
Фотография куриного яйца набрала большего всего лайков в Instagram
Фотография куриного яйца набрала большего всего лайков в Instagram
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты
Более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек летали на самолетах «Победы» абсолютно бесплатно
Более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек летали на самолетах «Победы» абсолютно бесплатно
Ученые заявили, что ожирение неблагоприятно влияет на функционирование мозга
Ученые заявили, что ожирение неблагоприятно влияет на функционирование мозга
Эксперты рассказали, какие продукты сильнее всего подорожали в 2018 году
Эксперты рассказали, какие продукты сильнее всего подорожали в 2018 году
Гендиректор Amazon Джефф Безос, богатейший человек в мире, собирается развестись
Гендиректор Amazon Джефф Безос, богатейший человек в мире, собирается развестись
Канадские ученые предположили существование параллельной Вселенной из антивещества
Канадские ученые предположили существование параллельной Вселенной из антивещества
Байопик группы Queen “Богемская рапсодия” выиграл “Золотой глобус” как лучшая драма
Байопик группы Queen “Богемская рапсодия” выиграл “Золотой глобус” как лучшая драма
В Мексике нашли алтарь бога ацтеков, который изобрел войну и накормил собой людей
В Мексике нашли алтарь бога ацтеков, который изобрел войну и накормил собой людей
Китайский луноход приземлился на луне и впервые сфотографировал ее обратную сторону
Китайский луноход приземлился на луне и впервые сфотографировал ее обратную сторону
В Америке хотят превращать мертвых в удобрения: это дешевле и экологичнее похорон
В Америке хотят превращать мертвых в удобрения: это дешевле и экологичнее похорон
Американские ученые заявляют: чтобы бросить курить — надо перестать пить
Американские ученые заявляют: чтобы бросить курить — надо перестать пить
Задержаны злоумышленники, напавшие на автозаправку в Московском районе
Задержаны злоумышленники, напавшие на автозаправку в Московском районе
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало
В Британии предложили перерабатывать иголки новогодних елок
В Британии предложили перерабатывать иголки новогодних елок
Дрозденко дал предновогоднее обещание и поздравил всех с наступающими праздниками (видео)
Дрозденко дал предновогоднее обещание и поздравил всех с наступающими праздниками (видео)
Ученые считают, что походы в кино, музее и театры помогают предотвратить симптомы депрессии
Ученые считают, что походы в кино, музее и театры помогают предотвратить симптомы депрессии
Путин рассказал, какие события уходящего года стали самыми важными для России
Путин рассказал, какие события уходящего года стали самыми важными для России
Выяснилось, что «гуглят» петербуржцы во время поездок в метро
Выяснилось, что «гуглят» петербуржцы во время поездок в метро
«Кинопоиск» опубликовал список лучших фильмов 2018 года
«Кинопоиск» опубликовал список лучших фильмов 2018 года
Эксперты американского журнала назвали «Веном» одним из худших фильмов 2018 года
Эксперты американского журнала назвали «Веном» одним из худших фильмов 2018 года
Российские аэропорты оформят соответственно новым именам
Российские аэропорты оформят соответственно новым именам
В России растет промышленное производство, считает Путин
В России растет промышленное производство, считает Путин
Путин заявил, что в России снизится безработица
Путин заявил, что в России снизится безработица
^ Наверх