Вишневский предложил привлечь к уборке снега в Петербурге студентов и безработных

С инициативой привлечь больше работников ручного труда выступил депутат петербургского парламента Борис Вишневский. Об этом сообщают представители фракции “ЯБЛОКО”. По мнению парламентария, необходимо привлечь дополнительно еще порядка 5 тысяч человек.





На предложение, считает Вишневский, могли бы отреагировать студенты и безработные граждане. Они будут получать соответствующую оплату.





Подобная инициатива была сформирована в связи с плохой уборкой снега на тротуарах города, по котором, считает Вишневский “можно пройти только с альпинистским снаряжением”.