В ДТП на автодороге Санкт-Петербург - Морье Mazda насмерть сбила пешехода

Отдел пропаганды УГИБДД сообщил Gazeta.SPb о “смертельном” дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 15 января около 20:50 во Всеволожском районе Ленинградской области.





Сообщается, что на 29 километре автодороги Санкт-Петербург - Морье мужчина 52 лет пытался перебежать дорогу вне зоны регулируемого пешеходного перехода. В результатет на пешехода наехал автомобиль марки Mazda. За рулем транспортного средства находился мужчина 30 лет.





От полученных травм пешеход скончался на месте. По данному факту проводится проверка.