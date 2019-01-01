В Петергофе ссора за бутылкой спиртного закончилась точным выстрелом из пистолета





Двое вместе пили спиртное на Санкт-Петербургском пр., но поссорились. Мужчина 45-ти лет выстрелил в знакомого: теперь тот в тяжелом состоянии лежит в больнице с огнестрельным ранением, сообщили в органах. Сотрудники больницы позвонили полицейским и те приехали по адресу ссоры.





За радикальное решение конфликта жителя Петродворцового района, согласно УК РФ, могут отправить за решетку на 10 лет.





В Петергофе мужчина в ходе ночной ссоры 15 января выстрелил в приятеля из травматического пистолета, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербуру и Ленобласти.