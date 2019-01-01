В Красном Селе грабители угрожали сотрудникам магазина и вынесли продукты

В отдел полиции Красного Села поступило заявление о краже товаров в продуктовом магазине. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В заявлении сообщается, что 15 января, около 04:00 в Красносельском районе в один из домов на Театральной улице ворвались неизвестные.





Злоумышленники были “вооружены” предметом, который был похож на пистолет. Грабители стали угрожать 24-летнему грузчику и совершили хищение продуктов магазина. После кражи неизвестные скрылись с смета преступления.





Возбуждено уголовное дело по статье “разбой”. Сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленников.