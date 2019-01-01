Женщина ударила сожителя ножом на пр. Ударников. Мужчина в крайне тяжелом состоянии





О ней известно, что ей 48 лет, не работает. Мужчине 57 лет; сообщается, что двое не ладили, и когда вновь поссорились, женщина всадила в обидчика нож. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии, врачи больницы Красногвардейского района борются за его жизнь. За причинение тяжкого вреда здоровью женщину могут посадить на 8 лет, сообщили в полиции.





Женщина ударила сожителя ножом на пр. Ударников вечером в понедельник 14 января, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Петербургу и области.