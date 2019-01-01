В больницу Невского района попала женщина с множественными травмами: задержан мигрант





Женщине 31 год: врачи диагностировали у нее травму грудной клетки, сломанный нос, синяки и ушибы, сообщили в полиции. Полицейские задержали миранта, который подозевается в том, что избил ее в доме на пр. Обуховской обороны Санкт-Петербурга. Уголовное дело пока не возбуждено, полицейские устнавливают детали инцидента.





Ночью с 14 на 15 января полицейским Невского района сообщили в больнице, что к ним поступила женщина из Средней Азии с многочисленными травмами, передали Gazeta.SPB в ГУ МВД по Санкт-Петербургу.