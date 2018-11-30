На Будапештской улице Санкт-Петербурга пустые бутылки можно было поменять на самогон





Сотрудники проверили пункт приема металла и стекла во Фрунзенском районе после того, как в ведомство сообщили, что в точке идет продажа некачественного алкоголя. Информация подтвердилась: за пустые бутылки можно было получить пол-литра спиртного: вероятно, самогона. Если торговля осуществлялась за рубли, то 0,5 л стоило 60 рублей.





В прокуратуре сообщают, что бомжи, часто собирающиеся у пункта были недовольны понижением цен на сдаваемые банки: за одну начали давать по 80 копеек вместо рубля.







Фото: прокуратура Санкт-Петербурга





Пункт приема стеклотары стал подпольным алкогольным магазином на Будапештской улице Санкт-Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Петербурга.