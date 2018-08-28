Полицейские поймали торговца амфетамином в Выборгском районе Санкт-Петербурга





При обыске у мужчины нашли 15 пакетиков, замотанных скотчем, сообщили в полиции. Образцы находящегося внутри вещества отправили на экспертизу — специалисты сообщили, что это амфетамин. После допроса подозреваемого полицейские нашли еще 21 пакетик с веществом в подъездах домов на соседних улицах. Общий вес найденного вещества точно неизвестен, но должен првысить 30 граммов, передали в полиции.





В воскресенье 13 января на ул. Сикейроса полицейские задержали безработного 32-ух лет, которого подозревают в наркоторговле, сообщили Gazeta.SPb в МВД.