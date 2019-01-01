В Приозерском районе у мужчины дома нашли ружье, карабин и части оружия времен войны





У мужчины дома нашли ружье, карабин, порох и несколько деталей от оружия, которые, возможно, относятся ко времени Великой Отечественной войны, сообщили в правоохранительных органах. По результатам экспертизы оружием вполне можно пользоваться.





По статье 222 УК РФ мужчине грозит серьезный срок: до 4 лет работ или тюремного заключения плюс штраф до 80 тысяч рублей. Где мужчина достал боеприпасы, пока неизвестно.





В понедельник 14 января в Приозерском районе полицейские задержали мужчину 34-лет по подозрению в хранении оружия, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.