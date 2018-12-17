Дмитрий Песков высказался по поводу непопулярных цитат чиновников и их общественной критики





Пресс-секретаря спросили, что он думает о высказываниях чиновников, которые вызвали сильное общественное недовольство: речь шла, к примеру, о словах Ольги Глацких, которая заявила молодежи, что “государство не просило их рожать”. Песков признал, что на управляющих должностях часто встречаются люди, много делающие, но не умеющие об этом говорить.



При этом общественность всегда начинает обсуждать и критиковать каждую неловкую фразу, считает Песков. Чиновник заметил, что в России относятся к госслужащим с неизменным предубеждением — и это ужасно.





Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в интервью “АиФ”, ругается ли Владимир Путин. Песков отказался отвечать на вопрос, заметив, что Путин способен выразиться по любому вопросу настолько красноречиво, что “кровь стынет”.