Сегодня
16 января, среда
Обновлено  
Погода
+3°, влажность 69%
Завтра
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 18+
VK FACEBOOK PDA

Дмитрий Песков высказался по поводу непопулярных цитат чиновников и их общественной критики

08:48
Тэги: песков, путин, чиновники
0
Комментировать
Система Orphus
Тэги: песков, путин, чиновники



Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • На Будапештской улице Санкт-Петербурга пустые бутылки можно было поменять на самогон
  • Полицейские поймали торговца амфетамином в Выборгском районе Санкт-Петербурга
  • В Приозерском районе у мужчины дома нашли ружье, карабин и части оружия времен войны
  • Пробки на дорогах Санкт-Петербурга в среду 16 января: 7 баллов из 10, на дорогах гололед
  • Компания “Аэрофлот” намерена встретиться в суде с подавшими иск за опоздание на рейс
  • Закрытие магазинов сети “Полушка”: кому отойдут ее магазины и почему это произошло
  • В Воронежской области столкнулись три машины: жертвами аварии стали восемь человек
  • Бывший глава Курортного района Петербурга Алексей Куимов назначен спецпредставителем Беглова
  • В Санкт-Петербурге утром в среду сгорел Volkswagen Jetta на проспекте Стачек
  • В Санкт-Петербургском университете поговорят об итогах “100 дней Беглова” для города
  • Погода в Санкт-Петербурге в среду 16 января: легкий мороз плюс сильный западный ветер
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
28 декабря 2018
Песков рассказал, как президент собирается отмечать Новый год
27 декабря 2018
Путин поручил разработать образовательные курсы для госслужащих в сфере волонтерства
23 декабря 2018
Пескова возмутили нежурналистские вопросы, которые звучали на пресс-конференции Путина
20 декабря 2018
Песков рассказал, что выберет Путин между мобильным телефоном и обычным
17 декабря 2018
Владимир Путин начал подготовку к ежегодной пресс-конференции
14 января
В России создадут единую службу слежения за мусором к 2020 году - проект уже начали готовить
13 января
Дочь Пескова считает, что московской молодёжи стоит поучиться скромности

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Подписка
на новости
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп




gazeta.spb
Будущее наступает быстрее, чем люди успевают научиться в нем жить
Будущее наступает быстрее, чем люди успевают научиться в нем жить
Привезенные китайским модулем “Чанъэ-4” на Луну семена хлопчатника дали ростки
Привезенные китайским модулем “Чанъэ-4” на Луну семена хлопчатника дали ростки
Фотография куриного яйца набрала большего всего лайков в Instagram
Фотография куриного яйца набрала большего всего лайков в Instagram
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты
Более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек летали на самолетах «Победы» абсолютно бесплатно
Более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек летали на самолетах «Победы» абсолютно бесплатно
Ученые заявили, что ожирение неблагоприятно влияет на функционирование мозга
Ученые заявили, что ожирение неблагоприятно влияет на функционирование мозга
Эксперты рассказали, какие продукты сильнее всего подорожали в 2018 году
Эксперты рассказали, какие продукты сильнее всего подорожали в 2018 году
Гендиректор Amazon Джефф Безос, богатейший человек в мире, собирается развестись
Гендиректор Amazon Джефф Безос, богатейший человек в мире, собирается развестись
Канадские ученые предположили существование параллельной Вселенной из антивещества
Канадские ученые предположили существование параллельной Вселенной из антивещества
Байопик группы Queen “Богемская рапсодия” выиграл “Золотой глобус” как лучшая драма
Байопик группы Queen “Богемская рапсодия” выиграл “Золотой глобус” как лучшая драма
В Мексике нашли алтарь бога ацтеков, который изобрел войну и накормил собой людей
В Мексике нашли алтарь бога ацтеков, который изобрел войну и накормил собой людей
Китайский луноход приземлился на луне и впервые сфотографировал ее обратную сторону
Китайский луноход приземлился на луне и впервые сфотографировал ее обратную сторону
В Америке хотят превращать мертвых в удобрения: это дешевле и экологичнее похорон
В Америке хотят превращать мертвых в удобрения: это дешевле и экологичнее похорон
Американские ученые заявляют: чтобы бросить курить — надо перестать пить
Американские ученые заявляют: чтобы бросить курить — надо перестать пить
Задержаны злоумышленники, напавшие на автозаправку в Московском районе
Задержаны злоумышленники, напавшие на автозаправку в Московском районе
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало
В Британии предложили перерабатывать иголки новогодних елок
В Британии предложили перерабатывать иголки новогодних елок
Дрозденко дал предновогоднее обещание и поздравил всех с наступающими праздниками (видео)
Дрозденко дал предновогоднее обещание и поздравил всех с наступающими праздниками (видео)
Ученые считают, что походы в кино, музее и театры помогают предотвратить симптомы депрессии
Ученые считают, что походы в кино, музее и театры помогают предотвратить симптомы депрессии
Путин рассказал, какие события уходящего года стали самыми важными для России
Путин рассказал, какие события уходящего года стали самыми важными для России
Выяснилось, что «гуглят» петербуржцы во время поездок в метро
Выяснилось, что «гуглят» петербуржцы во время поездок в метро
«Кинопоиск» опубликовал список лучших фильмов 2018 года
«Кинопоиск» опубликовал список лучших фильмов 2018 года
Эксперты американского журнала назвали «Веном» одним из худших фильмов 2018 года
Эксперты американского журнала назвали «Веном» одним из худших фильмов 2018 года
Российские аэропорты оформят соответственно новым именам
Российские аэропорты оформят соответственно новым именам
В России растет промышленное производство, считает Путин
В России растет промышленное производство, считает Путин
Путин заявил, что в России снизится безработица
Путин заявил, что в России снизится безработица
^ Наверх