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Пробки на дорогах Санкт-Петербурга в среду 16 января: 7 баллов из 10, на дорогах гололед
08:32
Тэги: пробки, гололед, невский проспект
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