Пробки на дорогах Санкт-Петербурга в среду 16 января: 7 баллов из 10, на дорогах гололед





В центре относительно свободно: портит картину только часть Невского пр., примыкающая к Площади Восстания с восточной стороны. Заторы фиксируют и на Дворцовой набережной. Тяжело приходится водителям на Петроградской стороне и ул. Академика Лебедева. Остальные пробки приходятся на въезды в город, Кудрово, северные районы Петербурга.





В среду 16 января в утренний час пик пробки в Санкт-Петербурге достигнут 7 баллов из 10 к 09:00, сообщает Яндекс.Пробки. Хотя серьезных осадков вчера не было, а сегодня не ожидается, на дорогах по-прежнему гололед, сообщили в МЧС, и водители стараются быть осторожными в условиях увеличенного траффика.