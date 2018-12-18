Компания “Аэрофлот” намерена встретиться в суде с подавшими иск за опоздание на рейс





Речь идет об иске в США: три клиента авиакомпаний, некие Бандурины, опоздали на рейс из Москвы в Хельсинки, поскольку, по их словам, регистрация багажа заняла слишком большое время — а до нужного выхода помешало добраться вовремя больное бедро одного из истцов.





В “Аэрофлоте” считают, что истцы хотят заключить с компанией “мировую”, не имея реальных шансов выиграть в суде.





Компания “Аэрофлот” имеет в своем подчинении почти 250 самолетов и свыше 26 тысяч сотрудников. Оборот компании в 2016 году составил 427 900 млн рублей поданным в сети.





Против “Аэрофлота” и Finnair подали иски три клиента: в “Аэрофлоте” считают, что на компанию пытаются “надавить”, сообщают РИА Новости, цитируя замгендиректора компании Владимира Александрова. Представители авиакомпании намерены защищаться в суде.