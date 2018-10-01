Закрытие магазинов сети “Полушка”: кому отойдут ее магазины и почему это произошло





Предполагается, что часть магазинов отойдет к наиболее крупным игрокам рынка Санкт-Петербурга — холдингам X5 Retail Group и “Интерторг”. В первом случае магазины “Полушки” превратятся в “Перекрестки” и “Пятерочки”, во втором — в маркеты Spar и “Народная семья”.





Сеть “Полушка” появилась в 2003 году, как сообщает сайт сети. О последних новых магазинах “Полушка” сообщала в 2017 году, видимо, после этого дела у предприятия пошли на спад. По данным на портале, у сети примерно 190 магазинов по Петербургу, Ленобласти и Москве, компания обеспечивает 6 000 рабочих мест — при этом “Фонтанка” сообщает, что от 190 магазинов осталось 76.





Как считают эксперты, “Полушка” не выдержала конкуренции с более крупными компаниями. X5 Retail Group, как сообщает “Деловой Петербург” контролирует около 24% продуктового рынка Петербурга — если показатель превысит 25%, компанию ждут санкции от антимонопольной службы. По данным “ДП”, холдинг заберет около трети магазинов “Полушки”.





Во вторник 15 января стало известно, что часть магазинов продуктовой сети “Полушка” продадут другим сетям, сообщил “Деловой Петербург”.