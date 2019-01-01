В Воронежской области столкнулись три машины: жертвами аварии стали восемь человек





Пока что нет точных данных о личностях погибших и причнах аварии: как сообщают РИА Новости, цитируя компанию “Металлоинвест”, в ДТП погиб управляющий “Оскольским металлургическим комбинатом”. На место прибыл районный прокурор Сергей Седых.





Вчера 15 января около 3 часов дня на трассе Курск-Борисоглебск погибли восемь человек в дорожной аварии, сообщили в ГУМВД. Lexus оказался на встречной полосе и врезался в две другие машины. На месте начался пожар, который потушил приехавший пожарный экипаж, сообщают РИА Новости.