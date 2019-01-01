Бывший глава Курортного района Петербурга Алексей Куимов назначен спецпредставителем Беглова





Курортным районом Санкт-Петербурга Куимов руководил 6 лет, его заменила Наталья Чечина, передают в Смольном.





Алексей Куимов (род. 1966 году) имеет образование инженера, эксперт-теолог. Работал в Алма-Ате в 1989 году, владеет компанией “Добролет”, обеспечивающей воздушные грузовые перевозки. Имеет награды от РПЦ, активно занимался восстановлением церквей и храмов.





Алексей Куимов, до вчерашнего дня исполнявший роль главы власти Курортного района, с 15 января назначен спецпредставителем действующего губернатора Александра Беглова, сообщили Gazeta.SPb в Смольном.