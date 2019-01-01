В Санкт-Петербурге утром в среду сгорел Volkswagen Jetta на проспекте Стачек





По сообщениям спасателей, они получили известие о пожаре на пр. Стачек около дома 118 примерно в 04:47. Выяснилось, что горел автомобиль Volkswagen Jetta: у него воспламенился двигатель. Потушили огонь к 05:19. Устранением возгорания занимались два пожарных экипажа и 10 спасателей МЧС. По сообщениям службы, никто не пострадал. Причины устанавливаются.





В Кировском районе Санкт-Петербурга утром в среду 16 января сгорела иномарка, сообщили Gazeta.SPb в управлении МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.