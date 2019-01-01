В Санкт-Петербургском университете поговорят об итогах “100 дней Беглова” для города





За 100 с лишним дней на посту действующего губернатора Александр Беглов одобрил 69 законов и 210 правительственных постановлений, разработан план примерного развития до 2035 года, сообщает издание.





В СПБГУ встретятся эксперты и поговорят, что приход чиновника даст Петербургу, как можно оценивать работу Беглова на своем посту. Крулый стол возглавит Сергей Белов, декан юрфака СПБГУ, сообщает “Мойка”. Из правительства к круглому столу присоединится свеженазначенная Екатерина Аксенова, новый лидер юркомитета Петербурга.





В СПБГУ поговорят об значении “100 дней Беглова” для города в среду 16 января, сообщает “Мойка78” без ссылки на источник.