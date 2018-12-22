Погода в Санкт-Петербурге в среду 16 января: легкий мороз плюс сильный западный ветер





В ближайшие несколько дней новых осадков не ждут, сообщили в правительстве города: этим коммунальные службы воспользовались, чтобы почистить крыши от льда и снега. На улицах по-прежнему скользко, а завтра в Санкт-Петербурге ждут 0 градусов, после чего — серьезное похолодание: все подтает и замерзнет опять.





В Санкт-Петербурге 16 января ждут -4 градуса мороза, по данным сервиса Яндекс.Погода. Легкий мороз сопроводит ветер в среднем в 4 м/с с запада. Вкупе с высокой влажностью (около 90%) для жителей города уличный градус будет казаться упавшим до -10.