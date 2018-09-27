Максим Шевченко заявил, что пока не собирается выдвигаться на пост губернатора Санкт-Петербурга





Журналист Максим Шевченко состоит в партии КПРФ и отчего-то некоторые решили, что он отлично впишется в администрацию Санкт-Петербурга. При этом сам политик пока «никуда не собирался», отметив, что на выборы сходить – это не одно и тоже, что за грибами.Но, стоит отметить, что такая перспектива кажется ему привлекательной – Шевченко заявил, что если партия захочет его выдвижения, он обдумает предложение всерьез и решит, как быть дальше. Его главная цель – «использовать все легальный способы против этого режима», рассказал политик и журналист изданию «Накануне.RU».