Главный тренер СКА прокомментировал неожиданное поражение своих подопечных

Тренер убежден, что хоккеисты должны играть куда лучше. Таким образом, 15 января закончилась череда побед петербургской команды – за плечами СКА восемь выигранных матчей без единого поражения.





Напоминаем, что во вторник в Ледовом дворце состоялась встреча между СКА и «Нефтехимиком». Впервые за последние семь лет петербуржцы уступили нижнекамской команде.







