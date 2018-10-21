|
Сегодня
16 января, среда
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
Водитель из Екатеринбурга стал счастливым обладателем полмиллиарда
01:13
Тэги: лотерея
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Главный тренер СКА прокомментировал неожиданное поражение своих подопечных
- Треть россиян предпочитают пользоваться только мобильным интернетом
- Девушка, переходившая дорогу в наушниках, погибла на Софийской улице
- В Киришах в результате ДТП пострадали два подростка
- В отделениях «Почты России» начали продавать пиво
- Санкт-Петербург занял первое место среди инновационных регионов России
- Маленьких безбилетников перестанут высаживать из петербургского общественного транспорта
- Календари из Китая с жабой Клавой не пропустили на таможне в Кингисеппе
- Очевидцы рассказали о полыхающей автомойке на проспекте Энергетиков
- Стало известно о двух пострадавших в результате прорыва трубы в Московском районе
- Дорожный фонд Ленинградской области получил дополнительные 400 миллионов рублей
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
15 января
21 октября 2018
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.