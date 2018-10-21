Водитель из Екатеринбурга стал счастливым обладателем полмиллиарда

Россиянин, кажется, до сих пор не верит своей удаче – он купил новогоднюю лотерею и действительно смог выиграть, да еще и какую сумму! В один день Николай стал обладателем 500 миллионов рублей. При этом мужчина утверждает, что не собирается как-то кардинально менять свою жизнь. К слову, что он, что его жена работают водителями, говорится в сообщении пресс-службы «Столото».





Организаторы розыгрыша также рассказали, что до сих пор ждут победителя из Санкт-Петербурга. Неизвестный не пришел за призом, видимо, позабыв о покупке лотерейного билета.



