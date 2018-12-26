Треть россиян предпочитают пользоваться только мобильным интернетом



Также увеличилось количество людей, которые пользуются интернетом – раньше таких было 73 процента, а сейчас – более 75, говорится в Интерфакс. Таким образом, «погуглить» что-то могут 90 миллионов россияне в возрасте от 16 лет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Петербург оказался на четвертом месте в рейтинге интернет-зависимых городов России . (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Известно, что около 61% процента россиян худо-бедно освоили мобильный интернет, а это целых 73 миллиона человек. Речь, правда, идет о пользователях старше 16 лет. Эксперты отметили любопытную тенденцию – люди все чаще пользуются исключительно мобильным интернетом. Если в 2017 году таких было 18%, то в 2018 году ему отдали предпочтение 35% от взрослого населения.