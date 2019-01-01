Девушка, переходившая дорогу в наушниках, погибла на Софийской улице



Водитель «Мерседеса», не заметив спешащую петербурженку, наехал на нее. Многие комментаторы в социальной сети «Вконтакте» считают, что этого могло бы и не случиться, если бы улицы хорошо освещались в темное время суток. На Софийской, рассказывают местные жители, из-за этого часто происходят ДТП.

«В 2016 сразу погибли три человека на четной стороне из-за отсутствия уличного освещения…», - отметил один из пользователей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Киришах в результате ДТП пострадали два подростка. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Водитель «Мерседеса», не заметив спешащую петербурженку, наехал на нее. Многие комментаторы в социальной сети «Вконтакте» считают, что этого могло бы и не случиться, если бы улицы хорошо освещались в темное время суток. На Софийской, рассказывают местные жители, из-за этого часто происходят ДТП.

Инцидент случился 15 января после 9 часов вечера, говорится в сообщении УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. О происшествии рассказали очевидцы, которые пишут, что женщина «выскочила в наушниках на красный», хотя нужно было подождать всего лишь 15 секунд.