В Киришах в результате ДТП пострадали два подростка



За рулем иномарки сидел мужчина 57 лет, говорится в сообщении УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В чем причина дорожно-транспортного происшествия – не уточняется. Возможно, виноваты гололедица или невнимательность водителя. Специалисты разбираются в обстоятельствах дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что госпитализацией пенсионера завершилось ДТП в Выборгском районе . (Элла Андреева, Gazeta.SPb) За рулем иномарки сидел мужчина 57 лет, говорится в сообщении УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В чем причина дорожно-транспортного происшествия – не уточняется. Возможно, виноваты гололедица или невнимательность водителя. Специалисты разбираются в обстоятельствах дела.

Инцидент случился вечером 15 января в Киришском районе Ленинградской области. Два молодых человека 17 лет направлялись куда-то, переходя дорогу в месте, где нет «зебры». В этот день им было не суждено добраться до пункта назначения – их сбил водитель «Киа». В итоге, подростки получили травмы средней тяжести и были госпитализированы.