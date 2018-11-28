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В Киришах в результате ДТП пострадали два подростка
00:25
Тэги: ленинградская область, кириши, авария, подростки
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