Трамп похвалил футболистов, которые съели тысячу бургеров в Белом доме

В своем Twitter-аккаунте политик пишет, что футболисты съели все примерно за час – Трамп похвалил их аппетит, назвав их «хорошими едоками».





Встречу показывали на некоторых телеканалах – фастфуд, лежащий на дорогой посуде, выглядит довольно необычно.



