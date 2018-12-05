Украинские моряки останутся под арестом до конца апреля



Там им предстоит сидеть еще как минимум до 24 апреля 2019 года. Дальнейшая судьба четырех обвиняемых станет известна 16 января. Перед заседанием, к слову, украинцы смогли повидаться со своими родственниками. Известно, что они не жалуются на условия содержания, говорится в РИА Новости.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Макрон и Меркель настаивают на том, чтобы Россия отпустила украинских моряков . Политики хотели, чтобы они встретили Новый год на родной земле. (Элла Андреева, Gazeta.SPb) Там им предстоит сидеть еще как минимум до 24 апреля 2019 года. Дальнейшая судьба четырех обвиняемых станет известна 16 января. Перед заседанием, к слову, украинцы смогли повидаться со своими родственниками. Известно, что они не жалуются на условия содержания, говорится в РИА Новости.

Инцидент стал очередным камнем преткновением – мировая общественность убеждена, что Россия должна отпустить моряков домой. В свою очередь, Москва считает их нарушителями закона. Мужчин задержали еще в конце ноября 2018 года – все это время они находятся в СИЗО.