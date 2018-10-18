В отделениях «Почты России» начали продавать пиво



Информация о старте продаж была размещена в социальной сети «Вконтакте» еще 14 января. «Почта России» надеется, что благодаря этому увеличится выручка отделений. Также есть мнение, что решение привлечет финансирование на модернизацию, говорится в РБК.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Почта России будет доставлять покупки из магазина для дома IKEA. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

В первую очередь пиво завезли в сельские отделения, так как у местных жителей порой нет доступа к качественной продукции, из-за чего люди вредят своему здоровью. Таким образом, «Почта России» является местом, где можно приобрести «сертифицированную алкогольную продукцию», которая отличается своей безопасностью. Организация хочет бросить вызов плохому алкоголю, ведь огромное количество россиян гибнут от употребления напитков низкого качества.