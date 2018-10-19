Санкт-Петербург занял первое место среди инновационных регионов России



Первое место позволило занять и высокая инновационная активность региональных властей, говорится в сообщении комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга. Председатель ведомства отметил, что стать победителем сложно, а еще сложнее – удержаться на первых позициях, но городу это удается.

Известно, что наш город занимает лидирующие позиции уже с 2014 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Северной столице открыли инновационный центр «Буревестник». (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Первое место позволило занять и высокая инновационная активность региональных властей, говорится в сообщении комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга. Председатель ведомства отметил, что стать победителем сложно, а еще сложнее – удержаться на первых позициях, но городу это удается.

Заслуги города были отмечены во время Гайдаровского форума, который проходил сегодня, 15 января. Специалисты отметили, что в Санкт-Петербурге тратят довольно много денег на исследования и разработки. Помимо прочего, в северной столице множество инновационных организаций.